20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, “Kadınlar, Filler ve Saireler” oyunuyla 17 Mayıs’ta perde açacak

17 Mayıs – 11 Haziran tarihleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 20. Kıbrıs Tiyatro Festival’inde; Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Şehir Tiyatroları, Van Devlet Tiyatrosu, Kumbaracı50, Antilogos Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncularının sahneleyeceği 10 oyun tiyatro severlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın klasik müzik konserleri, tiyatro oyunları, bireysel ve karma sergiler ile konferanslar ve kongrelere de sev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi, ev sahipliği yapacağı 20. Kıbrıs Tiyatro Festival ile sanat ve kültür tutkunlarını bir kez daha bir araya getirecek.

10 oyun tiyatro severlerle buluşacak

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun bu yıl 20’ncisini düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde bu yıl sahneye 10 oyun konulacak. Bu oyunların 8’i ise seyircileri ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde buluşacak. Festivalin açılışı ise 17 Mayıs’ta Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyacağı “Kadınlar, Filler ve Saireler” oyunu ile yapılacak.

Açılış oyunun ardından 11 Haziran’a kadar sırasıyla; Antilogos Tiyatrosu’nun “Annesi”, Kumbaracı50’nin “Öteki Venedik Taciri”, Van Devlet Tiyatrosu’nun “Büyülü Prens”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Cadı Kazanı”, “Uçurtmanın Kuyruğu” ve “Çöpsüz Dünya” oyunları, Ankara Devlet Tiyatrosu’nun “Gonzago’nun Öldürülmesi” de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Tartüf24” ve “Uçan Bisiklet” oyunları ise Lefkoşa Türk Belediyesi Salonu’nda sahnesinde perde açacak.