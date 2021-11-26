20 Aralık’a kadar ödenecek harçlardan gecikme zammı alınmayacak

Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2020’e kadar ödeme yapılması gereken ancak yatırılmayan seyrüsefer ve muhaceret harçlarının 20 Aralık’a kadar yapılması halinde gecikme zammı alınmamasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücündeki kararnamede gerekçe olarak; “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID- 19 nedeniyle, dünyada olduğu gibi ülkemizde de halkımızın borçlarını ödeme güçlüğü yaşadığı ve buna bağlı olarak da devlet bütçesinde yapılamayan ödemelerden kaynaklanan sıkıntılar yaşandığı görülmektedir” denildi.