20 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 851 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 308 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Sürat ilk sırada

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

157’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

18’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

23’ü trafik ışıklarına uymamak,

7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

11’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

3’ü sigortasız araç kullanmak,

4’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve

75’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.