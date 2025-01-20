52 yaşındaki adamı, dedikodu yaptığı gerekçesiyle yumruk vurmak suretiyle, kafa tasında çatlak oluşmasına neden olarak "vahim zarar ve ciddi darp" suçunu işleyen sanık Ahmet Can Varan aleyhindeki karar açıklandı, sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç Tutku Candaş; sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

“7 yıla kadar hapis cezası öngeren ciddi bir suç”

Candaş, sanığın mahkûm olduğu “vahim zarar” suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna işaret etti, vücut bütünlüğünün Anayasa ile koruma altına alındığına değinerek, bu hakkın ihlal etmeye kimsenin hakkı olmadığına vurgu yaptı.

Sanığın Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da Surlariçi Mecidiye Sokak üzerinde hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile müşteki M.S.’nin (E-52)’ yüzüne 3 kez yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip, aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp kafasının beton zemine çarpması sonucunda kafa tasında çatlak oluşmasına sebebiyet verdiğini, bu durumun hiçbir gerekçe ve ihata olamayacağını belirterek lehine ve aleyhine tüm hususlara değinen Candaş, sanığa oy birliğiyle 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.