2 yayaya çarptı, tutuklandı

Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarpan S.F.K, tutuklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis, kaza sonucu yaralanan Moctar Hama Issa’nın taburcu edildiğini, Ece Ayran’ın beyninde ödem olduğundan tedavisinin sürdüğünü mahkemede aktardı.

Polis memuru Ekrem Topçuoğlu, mahkemede bilgi verdi.

Polis, 20 Haziran’da saat 11:45 sıralarında, S.F.K’nin, yönetimindeki NE 092 plakalı salon araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yaya geçidi üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ece Ayran ve Moctar Hama Issa’ya çarptığını belirtti.

Kaza sonucu yaralanan her iki yayanın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, Issa’nın taburcu olduğunu, Ayran’ın beyninde ödem olduğundan tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.