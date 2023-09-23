2 sürücü tutuklandı, 63 araç trafikten men edildi

Polis trafik ekiplerinin ülke genelinde dün gece gerçekleştirdiği denetimler sonucu 63 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 2 bin 120 araç sürücüsü kontrol edildi, toplam 387 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin 148’inin yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sının alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’sinin sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve 71’inin de trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak suçlarından rapor edilmesi dikkat çekti.

Denetimlerde aynı zamanda 2 araç sürücüsü tutuklandı, 63 araç ise trafikten men edildi.