2 sürücü tutuklandı, 51 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,625 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,625 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 175 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü tutuklandı, 51 araç ise trafikten men edildi.
‘Süratli araç kullanmak’ birinci sırada
Denetimler sonucu rapor edilen trafik suçları şöyle:
68’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
44’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
4’ü sigortasız araç kullanmak
3’ü tehlikeli sürüş yapmak ve
40’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.
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Etiketler : polis, trafik denetimleri