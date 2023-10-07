2 sürücü tutuklandı, 38 araç trafikten men edildi
Polisin ülke genelinde dün akşam gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 2 sürücü tutuklandı, 38 araç ise trafikten men edildi.
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Polisin ülke genelinde dün akşam gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi.
Gerçekleşen denetimler sonucu, toplam 339 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Sürücülerin 127’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 34’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 26’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.
Denetimler sonucu, 2 sürücü tutuklandı, 38 araç ise trafikten men edildi.
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