2 sürücü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi
Polis trafik ekipleri dün ülke genelinde 1942 araç sürücüsünü denetlerken çeşitli trafik suçlarından toplam 339 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı. 2 araç sürücüsü tutuklanırken 34 araç ise trafikten men edildi.
Polis trafik ekipleri dün ülke genelinde 1942 araç sürücüsünü denetlerken çeşitli trafik suçlarından toplam 339 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı. 2 araç sürücüsü tutuklanırken 34 araç ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, rapor edilen sürücülerin işlediği suçlar şöyle sıralandı:
“207 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak, 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak ve 81 diğer trafik suçları.”