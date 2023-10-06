2 orman arazisine ‘kiralama’ kararı

UBP-DP-YDP Hükümeti, hem İskele hem de Esentepe bölgesinde iki farklı orman arazisini kiraladı.

5 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; İskele Bafra Oteller bölgesindeki kiralama 49 yıllığına, Esentepe bölgesindeki kiralama ise 25 yıllığına yapıldı.

49 yıl…

Bakanlar Kurulu, İskele Bafra Oteller bölgesinde bulunan orman arazisinin 5 MGW Güneş Enerji Panel Tarlası Kurulumu yapılması amacıyla Oskar Ltd’e kiraladı.

49 yıllığına yapılan kiralama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 yıl…

Hükümet, aynı tarihli Resmi Gazete’de bir karara daha imza attı, bu kez Esentepe bölgesinde 40 dönüm büyüklüğündeki orman arazisini 25 yıllığına Wintersun Developments Ltd.'e kiraladı.

Bu karar da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.