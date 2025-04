“2 Mayıs’ta tüm örgütlerimiz grevde olacak”

Öğretmen sendikaları ve destek veren 100’e yakın örgüt “başörtüsü tüzüğü” ve gerici siyasal islam dayatmalarına karşı eylem kararı aldıklarını açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bu ülkede ‘mış’ gibi yaşamaktan usandık. Çocukların kapanmasına izin vermeyeceğiz.” Dedi, ülkenin kötü yönetildiğini vurguladı. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, laik eğitim ve toplum yapısına sahip çıkacaklarını belirterek mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Basın toplantısında ortak açıklamayı okuyan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm örgütlerin grevde olacağını duyurdu. Eylem, aynı gün saat 18.30’da eski Peyak önünde toplanılacağını, yürüyüş yapılacağını ve Kuğulu Park önünde miting gerçekleştirileceğini açıkladı.

Eylem, “Biz Kıbrıslı Türkleri aşağılayan, iradesini, varlığını yok sayan, bize saldıran, hakaret eden, haddimizi bildirmekle tehdit edenlere bu mitingle cevap verilecektir.” ifadelerini kullanarak disiplin tüzüğü geri çekilene kadar mücadelenin süreceğini vurguladı.

Tüm halkı yürüyüşe, mitinge, sokağa ve eyleme katılmaya çağıran Eylem, “Susmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymaya, laik eğitim, laik, temiz toplum yapımızla ilgili talebimizi haykırmaya davet ederiz.” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Bu ülkede mış gibi yaşamaktan usandık”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ülkede 100’ün üstünde örgütün bir araya geldiğini belirterek, hemen hemen her örgütün destek verdiği eylem ve grev haftasına girildiğini söyledi. Maviş, “Güzel günler kapıdadır. Hükümete verdiğimiz süre doldu. Verdiğimiz mesajları belli ki algılamayıp farklı konularla ilgilenmeye devam ediyorlar. Bu ülkede mış gibi yaşamaktan usandık. Net bir şekilde söylüyoruz. Kadının kılık kıyafeti ile ilgili söz söylemiyoruz. Kadın ister kapanır, ister açılır. Fakat çocuk kapanmaz. Çocukların kapanmayacağını yalnız öğretmenler söylemiyor. Tabipler de, psikologlar da, toplumun geneli söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki sorunlara da dikkat çeken Maviş, “Huzurumuzu kaçıranlar çok. Her gün bir trafik kazası, taciz olayı, her hafta bir bıçaklama, ölüm var bu ülkede. Yollarımız yol değil, insanlar hayatlarını kaybediyor. Hastanelere ve okullara yatırım yapılmıyor. Hastanelerde bebeklerimizi kaybeder noktaya geldik. Okullarda can güvenliği yok, depreme karşı güçlendirme yok. Kriminal suçlar arttı, bir hapishanemiz vardı, 1,5 daha yaptık yetmiyor. Bu ülke iyi yönetilmiyor.” dedi.

Burak Maviş, örgütlere yönelik suçlamalara da tepki göstererek, “Bunları söylerken bize ‘Rumcu’ veya farklı yakıştırmalar yapanlar, terör örgütü olduğumuzu iddia edecek noktaya gelen kişiler var. Bu ülkeyi yönetemiyorlarsa her türlü sözü duyacaklar, her türlü eylemi izleyecekler. Bizim onlardan beklentimiz; gerici, antidemokratik yasaları toplumun gündemine getirerek laik eğitim, seküler yaşam sistemimizi sekteye uğratmasınlar.” dedi.

AKP'nin etkisiyle hareket edildiğini savunan Maviş, “Maalesef AKP’den aldıkları talimatlar doğrultusunda toplumun iradesini dinlemek yerine tarikatların güdümü ile eğitim sistemimize ve laik yaşamımıza el atmak istemişlerdir. Bu toplum kendisine uzatılan eli tutar ama kendisine kaldırılan eli de büker.” diye konuştu. Ülkenin kaosa sürüklendiğini dile getiren Maviş, “Kooperatifler, okullar eylemde. Hastaneler eyleme gidecek. Tüm bunlar bütün haline gelip daha büyük kaosa dönüşecek. Siyasetin görevi bunlara çözüm üretmektir. Bizi yönettiğini düşünenler çözüm üretmek yerine ceplerini nasıl dolduracakları ile ilgili meşguldürler.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“İlkeli ve onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise, “Özelde bana, genelde öğretmenlerimize, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan saldırı, hakaret, tehditlere rağmen aynı dili kullanmadan bizler ilkeli ve onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Laik eğitim, laik toplum yapısı için, Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkmak için hukuksal ve eylemsel mücadeleyi sürdüreceğiz.” dedi.

Eylem, açıklamasının ardından ortak basın açıklamasını okudu:

“Bir aydan fazladır, dayatma Disiplin Tüzüğüne karşı öğretmenlerimiz okullarda, ya da örgütlerimizle, toplumumuzla birlikte sokakta mücadele vermektedir. Özellikle İrsen Küçük Ortaokulu ve Bekirpaşa Lisesindeki öğretmenlerimiz bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direnmiş, ve halen Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerimiz direnmeye devam etmektedir. Ayrıca eğitimde dönüşüm amacıyla sürdürülen tüm dayatmalara karşı tüm öğretmenlerimiz baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürmektedir. Tüm öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür eder eğitimimiz, toplumumuz, çocuklarımız, geleceğimiz için sürdürdükleri onurlu direniş nedeniyle tümünü saygıyla selamlarız.

Ayrıca, öğretmenin mücadelesine, laik eğitim, laik toplum yapımıza, Atatürk ilke ve devrimlerine, anayasamıza, yasalarımıza, kız çocuklarımıza, geleceğimize, irademize, varlığımıza sahip çıkan, bizleri kendi ülkemizden kovanlara, hakaret edenlere , tehditler savuranlara, provoke edenlere, bizleri yoksulluğa sürükleyen, ülkemizi yolsuzluk cennetine dönüştürenlere gerekli cevabı veren tüm halkımıza da teşekkür ederiz. Anayasamıza, Milli Eğitim Yasamıza, Atatürk İlke ve Devrimlerine aykırı, AKP ideolojisi doğrultusunda siyasal İslam dayatmasına bağlı olarak gerici bir hale getirilen Disiplin Tüzüğüne tepki sadece öğretmenlerimizle kalmamış, tüm toplum bu konuda iradesini ortaya koymuş, bir araya gelen örgütlerimizin düzenlediği ve destek veren örgütlerin de katıldığı 8 Nisan eyleminde on binler olarak sokağa çıkmış, laik eğitim, laik toplum yapımız için söz konusu tüzükte yapılan değişikliğin geri çekilmesi talebini haykırmıştır. Buna rağmen dayatmalara boyun eğen koltuk sevdalısı UBP-DP-YDP hükümeti, on binler olarak sokağa çıkarak veya son 2 haftadır yanan mücadele ateşlerine katılarak iradesini, talebini ortaya koymasına rağmen kendi insanının sesine kulak tıkamıştır, tıkamaktadır, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının ve psikologların bilimsel raporlarını göz ardı etmekte ve bu tüzüğü ısrarla geri çekmemektedir. Değerli Basın Emekçilerimiz, Birçok değerimize saldırmaya, despotik siyasal İslam saldırısına neden ihtiyaç duyulduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Son günlerde yeniden gündeme getirilip deşifre edilmesinden anlaşıldığı gibi ada yarısında rant ve hırsızlık düzeninin korunması temel hedefleridir, bu nedenle saldırıların dozu artırılmaktadır. Geldiğimiz bu noktada mücadele büyütülerek sürdürülecektir. Bu akşam (28/04/25) mücadele ateşi İskele’de, yarın akşam (29/04/25) Lefke’de yanacaktır. 2 Mayıs 2025 Cuma gün tüm örgütlerimiz grevde olacak, akşam 18.30’da eski Peyak önünde toplanıp yürünecek ve Kuğulu Park önünde miting yapılacaktır. Biz Kıbrıslı Türkleri aşağılayan, iradesini, varlığını yok sayan, bize saldıran, hakaret eden, haddimizi bildirmekle tehdit edenlere bu mitingle cevap verilecektir. Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar bu mücadele devam edecektir.

Tüm halkımızı yürüyüşe, mitinge, sokağa, eyleme, susmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymaya, laik eğitim, laik, temiz toplum yapımızla ilgili talebimizi haykırmaya davet ederiz.

Ayrıca; 1. Bedel ödeyerek mücadeleyi sürdüren öğretmenlerimizle ve tüm kesimlerimizle dayanışmayı sağlayacak bir hesap açılmıştır. Bu dayanışma hesabına, tüm örgütlerin ve tüm halkımızın katkı ve desteğini rica ederiz. Birlikte, dayanışmayla mücadelenin başarıya giden yolda oldukça önemli olduğunun altını çizeriz.

Dayanışma Hesabı Uban No: CT33120000730000130400064041

2. Disiplin Tüzüğü geri çekilsin talebiyle başlatılan imza kampanyamız devam etmektedir. İki öğretmen sendikası binasında, tüm örgüt binalarında imza merkezleri kurulmuştur. Ateş eylemlerinde ve 2 Mayıs’taki eylemimizde de sürdürülecektir.

3. Hazırlanan ve İngilizceye çevrilen ortak metin uluslararası alana, BM’ye ve AB’ye ulaştırılacaktır. Saygılarımızla 1. Arif Hasan Tahsin Vakfı 2. As-Sen 3. Bağımsızlık Yolu 4. Baraka Kültür Merkezi 5. Barış Derneği 6. Barış ve Demokrasi İnsiyatifi 7. Basın-Sen 8. Bass 9. Bay-Sen 10. Bes 11. Biyologlar Derneği 12. Bkp 13. Büro-İş 14. Ctp 15. Çağ-Sen 16. Daü-Bir-Sen 17. Daü-Sen 18. Daü-Per-Sen 19. Dev-İş 20. El-Sen 21. Gıda-Sen 22. Girne Düşünce Derneği 23. Güç-Sen 24. Haksen 25. Halkın Partisi 26. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası 27. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği 28. Hür-İş 29. Kadın Eğitimi Kolektifi 30. Kamu-Sen 31. Kamu-İş 32. Kes 33. Kıbrıs Edebiyat Derneği 34. Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği 35. Kıbrıs Türk Atatürkçü Gençlik Hareketi 36. Kıbrıs Türk Barolar Birliği 37. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği 38. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği 39. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 40. Tıp-İş 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Kief Koop-Sen Ktams Ktmmob Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Maliye-Sen Sol Hareket Tdp Tel-Sen Tes Türk-Sen Vergi-Sen Ykp Yeşil Barış Hareketi Eylemlerimize Destek Veren Örgütler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Has-Der Seç-Der Gasad Güsad Tav-Der Kay-Der Ak-Der Göçtaş Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği Alayköy Folklor Derneği Tufad Lefke Turizm Derneği Kütüphaneciler Derneği 14. Yeni Erenköy Kültür Sanat Derneği 15. Mehmetçik Kültür Dayanışma Derneği 16. Gazimağusa Halk Dansları Derneği 17. Gençlik Merkezi Birliği 18. Hadsam 19. İgem 20. Aksad 21. Fogem 22. FolkDer 23. Çağdaş Müzik Derneği 24. Kıbhad 25. Dikmen Gençlik Merkezi 26. DesDer 27. Ksd 28. Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği 29. Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Platformu 30. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 31. Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı 32. Kktc Alevi Kültür Merkezi 33. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Organizasyon Komitesi 34. Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu 35. Güney Kıbrısta Çalışanlar Derneği 36. Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi”