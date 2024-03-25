“2 kişi yoğun bakımda”

Girne - Güzelyurt anayolunda 19 yaşındaki Barış Ağca’nın yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan 32 yaşındaki E.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı anımsatan polis, Pazartesi sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Girne - Güzelyurt anayolunda, 172 promil alkollü içki tesiri altında Girne’ye doğru seyreden 32 yaşındaki zanlının, yönetimindeki araçla dikkatsizce yolun sağına geçtiğini belirtti.

Polis, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 18 yaşındaki Zeynep Kartal yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu Kartal yönetimindeki araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Barış Ağca’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal’ın ağır yaralanarak kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını kaydetti.

Polis, UE 621 plakalı araç sürücüsü E.Y.’nin tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.