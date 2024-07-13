2 kişi tutuklandı, 42 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 466 kez cezai işlem uygulandı, 42 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, bahse konu trafik suçları, 182’si süratli, 31’i alkollü, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 19’u emniyet kemersiz, 22’si seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sigortasız araç kullanmaktan, 52’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 145’i de diğer trafik suçlarından oluştu.