2 kadın öldürüldü, 610 kadın şiddete maruz kaldı

YILLARA GÖRE ŞİDDETİN YÜZÜ:

2019: 1047 kadına şiddet

2020: 1 ölüm,1058 kadın şiddet

2021: 1064 kadına şiddet

2022: 957 kadına şiddet

2023 (Ocak – Eylül): 610 kadına şiddet

Onur ULAĞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde, 2023 yılının ilk 8 ayında iki kadın cinayete kurban gitti, 610 kadın, uğradığı farklı şiddet türleri nedeniyle polise başvurdu. Ancak kadın hakları örgütleri, resmi verilere yansıyan rakamların, “buz dağının görünen yüzü” olduğunu ifade ediyor…

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimi’nin YENİDÜZEN ile paylaştığı verilere göre en fazla şikâyete neden olan şiddet şekli “fiziksel şiddet” olurken en fazla şiddetin görüldüğü bölge Lefkoşa oldu.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Birimi’nden temin edilen resmi verilere göre bu şikâyetlerin başını 246 ile Lefkoşa çekerken, başkenti sırasıyla; Mağusa, Girne, İskele takip ediyor.

Kadına şiddet suçunun en az işlendiği bölge ise Güzelyurt olarak kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kadına Şiddete Müdahale Birimi Şube Amiri Mahmut Gümüşsoy, “Şiddetin küçüğü-büyüğü yoktur. Bu yüzden en küçüğünde bile şiddete maruz kalan kadınların, polise, ilgili kurumlara ve sivil toplum örgütlerine güvenmeleri gerek” dedi.

Gümüşsoy, kadına yönelik şiddette en önemli rolün erkeğin eğitimi kadar; şiddeti kabullenmeyen güçlü kadınların da olması gerektiğini ifade etti.

Sadece 9 ayda 2 kadın cinayeti…

Kıbrıs’ın kuzeyinde, 2023 yılının ilk 9 ayında 2 kadın cinayete kurban gitti. Cinayetlerden ilki, 25 Ocak günü İskele Long Beach bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur, Sefer Buğra Altundağ tarafından canice katledildi.

Bir diğer cinayet ise 15 Eylül günü Geçitköy’de meydana geldi. Haspolat’ta 37 yaşındaki Kübra Aydın, önce Haspolat’ta bıçaklandı, ardından da katili tarafından arabaya konularak, katiliyle birlikte Geçitköy’de araçla uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

En fazla şiddet Lefkoşa’da

Lefkoşa’da, kadına karşı şiddet konusunda polise toplam 246 şikâyet olurken, şiddet türlerinin başında “darp” yer aldı. Cinsel istismar konusunda 3, yaralama konusunda ise ayrı şikayetin yapıldığı verilere göre dağılım şöyle:

Darptan: 100

Rahatsızlıktan:14

Şiddet kullanma: 13

Mahkeme emrine riayet etmemek: 10

Telefonda tahkir edici arama-mesaj: 9

Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket: 5

Mülke tecavüz:4

Kasti hasar: 3

Umumi yerde sövme:3

Zorla insan kaçırma: 2

Cinsel tecavüz: 2

Cinsel saldırı: 2

Yaralama:2

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek: 2

Fesat karıştırma: 2

Hırsızlık:1

Cinsel taciz: 0

Kavga: 0

Vahim zarar: 0

Sarhoşluk: 0

Bu kapsamda Lefkoşa’da 174 şikâyet kayıtlara geçti, öte yandan söz konusu şikâyetlere ek olarak polise başvuru yapılan ancak hukuk meselesine dönen 72 şikâyet ayrıca kayıtlara geçti.

Kadına şiddette ikinci sırada Mağusa…

Mağusa’da kadına karşı şiddet konusunda polise toplam 150 şikâyet olurken, şiddet türlerinin başında “darp” yer aldı. Cinsel istismar konusunda 4, telefonda tahkir edici arama-mesaj konusunda ise 16 ayrı şikayetin yapıldığı verilere göre dağılım şöyle:

Darp: 73

Rahatsızlık: 3

Şiddet kullanma tehdidi: 7

Telefonda tahkir edici arama-mesaj: 16

Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket: 7

Mülke tecavüz: 0

Kasti hasar: 6

Umumi yerde sövme: 7

Zorla insan kaçırma: 0

Cinsel tecavüz:0

Cinsel saldırı: 3

Yaralama: 0

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek: 0

Fesat karıştırma: 0

Hırsızlık: 3

Cinsel taciz:0

Kavga: 0

Vahim zarar:0

Sarhoşluk: 0

Mahkeme emrine riayet etmemek: 5

Bu kapsamda 130 şikâyet kayıtlara geçti, öte yandan söz konusu şikâyetlere ek olarak polise başvuru yapılan ancak hukuk meselesine dönen 20 şikâyet ayrıca kayıtlara geçti.

Kadına şiddette üçüncü sırada Girne…

Girne’de kadına karşı şiddet konusunda polise toplam 133 şikâyet olurken, şiddet türlerinin başında “darp” yer aldı. Cinsel istismar konusunda 5, yaralama konusunda ise 1 ayrı şikayetin yapıldığı verilere göre dağılım şöyle:

Darp: 80

Rahatsızlık: 5

Şiddet kullanma tehdidi: 3

Telefonda tahkir edici arama-mesaj: 10

Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket: 9

Mülke tecavüz: 2

Kasti hasar: 3

Umumi yerde sövme: 1

Zorla insan kaçırma: 0

Cinsel tecavüz: 3

Cinsel saldırı: 1

Yaralama: 1

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek: 1

Fesat karıştırma: 0

Hırsızlık: 0

Cinsel taciz: 1

Kavga: 0

Vahim zarar: 1

Sarhoşluk: 0

Mahkeme emrine riayet etmemek: 1

Bu kapsamda 122 şikâyet kayıtlara geçti, öte yandan söz konusu şikayetlere ek olarak polise başvuru yapılan ancak hukuk meselesine dönen 11 şikayet ayrıca kayıtlara geçti.

Kadına karşı şiddette dördüncü sırada İskele…

İskele’de kadına karşı şiddet konusunda polise toplam 48 şikâyet olurken, şiddet türlerinin başında “darp” yer aldı. Cinsel istismar konusunda 1, umumi yerde sövme konusunda ise 5 ayrı şikayetin yapıldığı verilere göre dağılım şöyle:

Darp: 28

Rahatsızlık: 1

Şiddet kullanma tehdidi: 1

Telefonda tahkir edici arama-mesaj: 3

Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket: 1

Mülke tecavüz: 1

Kasti hasar: 1

Umumi yerde sövme: 2

Zorla insan kaçırma: 0

Cinsel tecavüz: 1

Cinsel saldırı: 0

Yaralama: 0

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek: 0

Fesat karıştırma: 0

Hırsızlık: 0

Cinsel taciz: 0

Kavga: 1

Vahim zarar: 1

Sarhoşluk: 0

Mahkeme emrine riayet etmemek: 0

Bu kapsamda 44 şikayet kayıtlara geçti, öte yandan söz konusu şikayetlere ek olarak polise başvuru yapılan ancak hukuk meselesine dönen 4 şikayet ayrıca kayıtlara geçti.

Kadına şiddette son sırada Güzelyurt…

Güzelyurt’ta kadına karşı şiddet konusunda polise toplam 33 şikâyet olurken, şiddet türlerinin başında “darp” yer aldı. Cinsel istismar konusunda 1, şiddet kullanma tehdidi konusunda ise 3 ayrı şikayetin yapıldığı verilere göre dağılım şöyle:

Darp: 19

Rahatsızlık: 1

Şiddet kullanma tehdidi: 3

Telefonda tahkir edici arama-mesaj: 0

Elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket: 1

Mülke tecavüz: 0

Kasti hasar: 2

Umumi yerde sövme: 2

Zorla insan kaçırma: 0

Cinsel tecavüz: 0

Cinsel saldırı: 0

Yaralama: 1

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek: 0

Fesat karıştırma: 0

Hırsızlık: 0

Cinsel taciz: 0

Kavga: 0

Vahim zarar: 1

Sarhoşluk: 1

Mahkeme emrine riayet etmemek: 0

Bu kapsamda 31 şikâyet kayıtlara geçti, öte yandan söz konusu şikâyetlere ek olarak polise başvuru yapılan ancak hukuk meselesine dönen 2 şikâyet ayrıca kayıtlara geçti.

Kadına Şiddete Müdahale Birimi Şube Amiri Mahmut Gümüşsoy:

“En ufak şiddet vakasında ilgili kurumlara ulaşılmalı”

YENİDÜZEN’e konuşan Kadına Şiddete Müdahale Birimi Şube Amiri Mahmut Gümüşsoy, “Şiddetin küçüğü-büyüğü yoktur. Bu yüzden en küçüğünde bile şiddete maruz kalan kadınların, polise, ilgili kurumlara ve sivil toplum örgütlerine güvenmeleri gerek” dedi.

“Aksi takdirde müdahale edilemez, şiddetin dozu ve sıklığı giderek artar” diyen Gümüşsoy, kadına yönelik şiddette en önemli rolün erkeğin eğitimi kadar şiddeti kabullenmeyen güçlü kadınların da olması gerektiğini sözlerine ekledi.