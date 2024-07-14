“2 bin 500 baş ‘sarımsak’ çalan 15 işçi tutuklandı”

Güzelyurt’ta 2 bin 500 baş “sarımsak” çalmakla suçlanan 15 işçi tutuklandı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, 1 – 8 Temmuz tarihleri arasında Gayretköy’de sakin İ.B’ye ait tarla içerisinde, yığın haldeki 2 bin 500 baş sarımsağın sirkat edilmesi ile ilgili yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis yürütülen soruşturmada, 13 Temmuz 2024 tarihinde Bostancı’da yaşam süren 15 kişinin “zanlı” olarak tutuklandığını söyledi.

Polis, işveren H.T’nin sorumluluğunda bulunan zanlıların kalmakta olduğu Bostancı'daki işçi evleri, mahkemeden temin edilen arama emri ışığında arandığını ve 28 kilogram sarımsağın tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ve ayrıca zanlıların muhaceret sorgulaması yapılacağından soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.