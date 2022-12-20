2 ayrı marketten binlerce liralık içki çaldığı tespit edildi

Marketlerden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan zanlı E.C.W. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Recep Abakan, zanlının, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahısla birlikte, Lefkoşa'da faaliyet gösteren “Lucky Brothers” isimli süpermarketten toplam değerleri 11 bin 160 TL olan alkollü içkileri çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlının 1 Aralık’ta aynı süpermarketten toplam değerleri 3 bin 750 TL olan alkollü içecekleri sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, yine aynı zanlının 9 Aralık tarihinde, bu kez Küçükkaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren “Günmar” isimli marketten 970 TL değerinde alkollü içki sirkat ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, 16 Aralık’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde temin edilen derdest emir gereği zanlının tutuklandığını belirterek, ikametgahında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen içkiler tespit edilemediğini söyledi.

Polis, zanlının suçunu kabul edip, gönüllü ifade verdiğini belirterek, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.