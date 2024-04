“Tutuklulukların devamı, sorumlu kamu görevlilerinin yargılanması ve yeni bilirkişi raporu talebiyle buradayız”

İsias otel davasının ikinci duruşması bugün yapılıyor. Dava, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlayacak.

Dava öncesi Şampiyon Meleklerin ailelerinin de yer aldığı yaklaşık 100 kişilik heyet ile yine otelde hayatını kaybeden rehberlerin aileleri, Adıyaman Adliyesi önünde toplandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına açıklama yapan Ruşen Karakaya, 445 gündür çocuklarından, en sevdiklerinden ayrı yaşamak zorunda bırakıldıklarına dikkat çekerek, “Katiller hesap verene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” vurgusu yaptı.

Karakaya, “Türkiye Cumhuriyeti adaletinden tek beklentimiz vardır: İsias cinayetinin failleri bizlerden aldıkları her canının bedelini ödemelidir” diyerek, “’Otel’ dedikleri ucubenin tam 17 saniyede yıkıldığı raporlara girmiştir. Bütün kusurlar nettir, suçlar sabittir ve suçlular bellidir. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkeme heyeti bu gerçeklerle hareket etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Karakaya, “Bugün tutuklulukların devamı, dava dosyasında sorumlu kamu görevlileri için de yargılamanın başlatılması ve Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve hiçbir bilimsel gerçekle uyumlu olmayan rapordan ayrı yeni bir bilimsel rapor talebi ile buradayız” dedi.

“445 gündür en değerlilerimiz yanımızda değil”

Basın açıklamasını yapan Karakaya, sözlerine; “Ortak Davamız” olan İsias’da yeni bir sürece giriyoruz. Grand İsias otel davası için başlatılan dava sürecinde ikinci duruşma için yeniden Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeyiz. Son adalet yürüyüşümüz ile birlikte buraya çok daha güçlü olarak geliyoruz. Kıbrıs’ın ve dünyanın dört bir yanından tüm yüreklerin bizlerle birlikte olduğunu biliyoruz” diyerek başladı.

“Kalbimizi gömdüğümüz bu topraklarda çok daha güçlü, kararlı, dirayetli ve sabırlı olmak zorundayız” diyen Karakaya, “445 gündür en değerlilerimiz yanımızda değil, onlara sarılmak, koklamak isterken her gün mezar taşlarını seviyoruz. Her gün, her dakika, her an, meleklere adalet sözümüzü anımsıyoruz. Ne olursa olsun, bu dava adaletle sonuçlanana kadar hep birlikte olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Katiller hesap verene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”

“Katiller hesap verene kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” vurgusu yapan Karakaya, “Dava ile ilgili geçtiğimiz haftalarda üzüntümüzü, endişemizi ve öfkemizi artıran, adalet isteğimizi daha güçlü hale getiren kararlar alınmıştır. Bu davada bilimin yol göstericiliğine güveniyoruz. Hukukun üstünlüğü kadar toplum vicdanının gücüne de inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“TC adaletinden tek beklentimiz var”

“Türkiye Cumhuriyeti adaletinden tek beklentimiz vardır: İsias cinayetinin failleri bizlerden aldıkları her canının bedelini ödemelidir” diyen Karakaya, “Bu cezayı yalnızca kendi çocuklarımız için değil bir deprem ülkesinde, başka hiçbir anne ya da baba evladının ardından yas tutmasın diye istiyoruz” dedi.

Karakaya, şöyle devam etti:

“Öylesine ibretlik bir ceza olmalıdır ki kimse yapı güvenliğini ihmal etmeye bir daha cesaret edemesin!

İlk duruşma sonrası geçen 3 buçuk aylık sürede tarafımızdan alınan bağımsız bilimsel raporlarda binanın tüm usulsüzlükleri ortadadır. ‘Otel’ dedikleri ucubenin tam 17 saniyede yıkıldığı raporlara girmiştir. Bütün kusurlar nettir, suçlar sabittir ve suçlular bellidir. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkeme heyeti bu gerçeklerle hareket etmek zorundadır.”

“Sorumlu kamu görevlileri için de yargılama başlatılmalı”

“Kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları bu usulsüz yapıda çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, çok sevdiğimiz arkadaşlarımızı ve turist rehberlerimizi bizden koparmıştır” diyen Karakaya, “Şampiyon Meleklerimizi, rehber arkadaşlarımızı, deprem kayıplarının her birini sevgi ve özlemle her nefeste anıyoruz. Biz, onları bizden koparan bu katillerin hep peşinde olacağız” dedi.

“Saniyeler içerisinde kum yığınına dönerek sevdiklerimize mezar olan bu yapının sorumluları biliçli taksirle değil, olası kastla öldürmeden itham edilmelidir” diyen Karakaya, “Bugün tutuklulukların devamı, dava dosyasında sorumlu kamu görevlileri için de yargılamanın başlatılması ve Gazi Üniversitesi tarafından hazırlanan ve hiçbir bilimsel gerçekle uyumlu olmayan rapordan ayrı yeni bir bilimsel rapor talebi ile buradayız. Türkiye adaletine ve mahkeme heyetine güvenmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Karakaya, “Yüzlerce, binlerce kilometre uzaklardan gelerek bizlere güç veren herkese, basın emekçilerine ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bizim meleklerimize verilmiş bir sözümüz var ve hep birlikte bu sözümüzü tutacağız” dedi.