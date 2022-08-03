"2 aydır bir cümle cevap yok"

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, YENİDÜZEN’in gündeme getirdiği, “özel jet izni” ile ilgili olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlattı, soruşturmasının akıbetinin ne olduğuna yönelik Meclis aracılığıyla Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak sorduğu sorulara ise 2 aydır 1 cümle cevap iletilmediğini açıkladı.

Solyalı, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün güncel yöntemine göre hazırlanan KKTC Yolsuzluk Barometresi raporuna da atıfta bulunarak, “Anket katılımcılarının yüzde 89’u, yolsuzluğun Kuzey Kıbrıs’ta ‘büyük, ya da çok büyük’ bir sorun olduğuna inandıklarını belirtti. Yolsuzlukla mücadelede kurumların yapısından, kültürel değişime kadar almak zorunda olduğumuz daha çok YOL olduğu da açık” dedi.

Solyalı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Özel Jet izni ile ilgili olay üzerinden 2 yıl geçti. Meclis aracılığı ile Başbakanlık ve Polis Müdürlüğüne yazılı olarak sormuş olduğum sorulara 2 aydır 1 cümle cevap iletilemedi.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün güncel yöntemine göre hazırlanan KKTC YOLSUZLUK BAROMETRESI raporunda, anket katılımcılarının yüzde 89’u, yolsuzluğun Kuzey Kıbrıs’ta ‘büyük, ya da çok büyük’ bir sorun olduğuna inandıklarını belirtti.

Yolsuzlukla mücadelede kurumların yapısından, kültürel değişime kadar almak zorunda olduğumuz daha çok YOL olduğu da açık.