"1976’da da milli dava diyorlardı, yıl oldu 2022 hala aynı terane…"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kanal SİM’de Meyil Aydakul’un sunduğu programa katılarak, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ülkeyi yönettiğini iddia eden Üst’El Hükümeti’nin gerçekleri görmekten çok uzak olduğunu belirten Erhürman, sokakta yaşananın farkına varacak bir yönetime ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti; sorunların belli olduğunu ancak çözüm üretilmediğini belirtti.

“Asgari ücret masasını toplayamıyorlar, çünkü iş insanlarından korkuyorlar”

Üst’El Hükümeti’nin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasını toplamadığını, çünkü iş insanlarından korktuğunu söyleyen Erhürman, “Çünkü ortaya bir plan da koyamıyorlar” ifadelerini kullandı.

8 bin 600 TL’lik asgari ücretle geçinilemeyeceğini herkesin söylediğini, çocuğu olan bir ailenin, iki asgari ücretle geçinmeye çalışması halinde temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını, iki çocuklu ailenin iki asgari ücretle geçinmesinin ise akıllara durgunluk veren bir olay olduğunu söyleyen Erhürman, “Siz, bu gerçeklere karşı gözünüzü kapatıyorsunuz” dedi.

“Benim insanımın maaşı da kur korumalı mı? CTP olarak, maaşlarımızı da kur korumalı alalım diyoruz”

Ülkede hem enflasyondan hem de kullanımdaki para biriminden dolayı ekonomik zorlukların iki katı hissedildiğini ifade eden Erhürman, CTP’nin muhasebe birimi olarak Euro kullanılması yönündeki talebine “milli para birimi” diyerek karşı çıkıldığını ancak Türkiye’nin “Kur korumalı mevduat” isimli sisteme geçtiğini, bunun, CTP’nin sunduğu projeden farkı olmadığını kaydetti.

Erhürman, “Türkiye, tam da bizim dediğimizi yaptı. Ne dediler? Paranızı bankaya yatırın, biz dolar yükseldikçe farkını sizi korumak için ödeyelim dediler” şeklinde konuştu.

Türkiye’den gelen parayla ilgili Mecliste sorduğu soruya, Maliye Bakanı’nın, “Kur korumalı Swap yapıyoruz” dediğini aktaran Erhürman, “Peki benim insanımın maaşı kur korumalı mı? Benim insanımın geliri kur korumalı mı? Biz CTP olarak, maaşlarımızı da kur korumalı alalım diyoruz. Çünkü satan, döviz üzerinden belirliyor” dedi.

“Türkiye’nin KKTC’ye TL ile ihracat yapma kararı sonrası piyasada hissedilen bir değişiklik oldu mu?”

Türkiye’nin, “KKTC ile ihracat TL ile yapılacak” kararı aldığını anımsatan Erhürman, “Bu açıklamanın ardından piyasada hissedilen bir değişiklik oldu mu? İhracat yapan kişi, bu defa kur farkını kendi eklemeye, kendini korumaya başladı” ifadelerini kullandı.

“Sorun çözmek değil, fotoğraf çektirme peşindeler”

Erhürman, “Eğer TL kaynaklı bir sorun yaşıyorsak, görüşülecek yer bellidir. Ama esasa dair bir görüşülmüyor. Sadece fotoğraf çektirme peşindeler. Sorunu görüşmüyorsunuz” şeklinde konuştu.

Yerel seçimler… “Arkadaşlar aydan gelmiş gibi”

Yerel seçimlerle ilgili konuşan Erhürman, “Politika geliştirmek için önce gaile çekmeniz gerek. Varsa, uzmanlarınızı toplar ve politika geliştirir, ardından da uygularsınız. Karşımızda gailesiz kişiler var. Yerel seçim propagandası içerisinde, arkadaşlar sanki aydan gelmiş gibi ‘bu, milli dava ile ilgili bir seçimdir’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“1976’da da milli dava diyorlardı, yıl oldu 2022 hala aynı terane”

“Ne merkezi hükümet açısından, ne ekonomi açısından ne de yerel yönetimlerle ilgili bir gaileleri var” diyen Erhürman, “Türkiye’ye yakın olanlardan ve federasyonu savunanlardan bahsediyorlar. Çünkü anlatabilecek bir başarıları, projeleri, hikayeleri yok. 1976 seçimlerinde milli dava üzerinden konuşmuşlardı, yıl oldu 2022 hala aynı terane. İnsanlar değişti, terane değişmedi” şeklinde konuştu.

“Milli dava diyorlar ama onun da ne olduğunu bilmiyorlar”

“Milli dava diyorlar ama onun da ne olduğunu bilmiyorlar” diyen Erhürman, “Peki kimi ‘milli dava’ dışında bırakıyorlar? Örneğin CTP Genel Başkanı, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların eşit olmadığını mı savunuyor? Gelsinler tartışalım. KKTC diye üstüne titriyorsunuz ama Kıbrıslı Rum geliyor 5 tane alıyor, Kıbrıslı Türk, kendi ülkesinde o üründen 5 tane alıyor. Hani eşitlik nerede? Eşitlik dediğin, yaşamın içinde eşit olabilmektir” dedi.

“Avrupa’nın hangi ülkesinde yerel seçimlerde konuşulan projeler aydınlatma, çöp olabilir?”

Erhürman, “Uçuk kaçık bilmediğimiz bir alemden bize konuşan insanlarla karşı karşıyayız” diyerek, “Gerçek hayattan kopuk bir takım sloganlar, ısıtılıp ısıtılıp önümüze geliyor” ifadelerini kullandı.

Girne’de insanların trafik çilesi yaşadığını, Lefkoşa’da ise karanlıktan şikayet ettiğini belirten Erhürman, “Yıl oldu 2022, adaylar projelerine aydınlatmayı da yazmak zorunda kalıyorlar. Mağusa’da çöp sorunu devam ediyor. Avrupa’nın hangi ülkesinde yerel seçimlerde konuşulan projeler bu saydıklarım olabilir?” diye sordu.