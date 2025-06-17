“1974’ten bugüne 2 bini aşkın kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Kıbrıs’ın kuzeyinde her geçen gün artan trafik kazalarına karşı daha etkin önlem çağrısı yaptı.

Dernek Başkan Yardımcısı Özgül Gürkut Mutluyakalı, trafik konusunda planlı ve bilimsel çalışmalardan uzak kalındığını vurgulayarak, 1974’ten bugüne 2 bini aşkın kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Mutluyakalı, artan nüfus ve araç sayısına rağmen trafik güvenliğinin sağlanamadığını belirtti, “Trafik, her bireyi endişelendirecek boyutta büyük bir sorunken, ülke yöneticilerinde alınması gereken önlemler konusunda yeterli hassasiyeti göremiyoruz” dedi.

Trafikte "çok başlılık" uyarısı

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun, yıllar önce derneğin talebiyle kurulduğunu ancak bugün işlevsiz hale getirildiğini kaydeden Mutluyakalı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanması gereken Komisyon’un, yasal yükümlülüğe rağmen toplantıya çağrılmadığını dile getirdi. Mutluyakalı, 2017 yılında Ombudsman tarafından yayımlanan bir raporda da bu duruma dikkat çekildiğini hatırlattı.

“Siyasi kararlar çıkar odaklı”

Trafikle ilgili siyasi kararların, toplumun ihtiyaçları yerine bazı kesimlerin çıkarlarına göre şekillendirildiğini savunan Mutluyakalı, otobüslerin ithal yaşının 18’e çıkarılmasını bunun somut örneği olarak gösterdi. Başbakanlık bünyesinde oluşturulan komitenin bazı yasaların geçişine katkı koyduğunu, ancak toplantıların süreklilik göstermemesinin de ciddi bir eksiklik olduğunu söyledi.

“Ortak çalışma çağrısı”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği olarak, yeni yönetimleriyle trafik kazalarının önlenmesine yönelik çabaları artırma kararlılığında olduklarını vurgulayan Mutluyakalı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nın daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti. Öğrencilerin burada bilgi ve yeteneklerini artırarak trafikte farkındalık yaratmalarının önemine işaret etti.

Trafik güvenliğinin eğitim, denetim, mühendislik, acil yardım ve yasa eksiklikleri çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Mutluyakalı, bu alanlarda olumlu baskı unsuru olmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ortaklığında gerçekleştirilen Trafik Güvenliği Çalıştayı’nın sonuçlarının da bir an önce kamuoyuyla paylaşılması ve hükümetin bu sonuçları dikkate alarak adım atması gerektiğini söyledi.