19 aylık bebek hayatını kaybetti

Mağusa’da 19 aylık bebeğin aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, dün saat 07.30 sıralarında, Mağusa’da sakin Lara Hojakova’nın (K-19 aylık), evindeyken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 19 aylık bebeğin otopsisinde, ölüm sebebinin “epilepsi ve mide içeriği aspirasyonu” olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Mağusa’da 32 yaşındaki erkek şahıs kayıp

Polis, dün saat 10.00 sıralarında, Mahabub Alam’ın (E-32) Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde kalmakta olduğu lojmandan ayrıldığını ve halen geri dönmediğini bildirdi.

Söz konu şahısın aranmakta olduğu kaydedildi.

Alışveriş merkezinden giyim eşyası ile ev arkadaşının bilgisayarını çalan kadın tutuklandı

Gazimağusa’da 21 yaşındaki kadın, bir alışveriş merkezinden 1338,99 TL değerindeki giyim eşyası ile ev arkadaşına ait bir dizüstü bilgisayarını çalmaktan tutuklandı.

Polis bültenine göre, dün 14.00-14.30 saatleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde müşteri olarak bulunan F.E.’nin (K-21) alışveriş merkezinde satışa sunulan toplam 1338,99TL değerindeki giyim eşyasını alıp ödeme yapmadan çıkarak çaldığı tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, F.E.’nin geçen ay içerisinde, ev arkadaşı Ş.G.’ye (K-19) ait bir adet dizüstü bilgisayarı da çaldığı belirlendi.

Güzelyurt Su Dairesi Müdürlüğü’nde Hırsızlık: 5 kişi tutuklandı

Öte yandan, Güzelyurt Su Dairesi Müdürlüğü’ne ait alanda bulunan 3 bin100 TL değerindeki muhtelif miktarlarda su türbin parçaları, tekerlek jantları ve su motorlarının çalınmasıyla bağlantısı olduğu düşünülen beş kişi tutuklandı.

Polis bülteninde, 3-5 Aralık tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt Su Dairesi Müdürlüğü’ne ait alan içerisinde bulunan toplam 3 bin 100 TL değerindeki muhtelif miktarlarda su türbin parçaları, tekerlek jantları ve su motorlarının çalındığı kaydedildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı görülen İ.K.(E-17), A.G.(E-17), H.T.S.(E-21), B.T.(E-17) ve A.Y.G.’nin (E-21) tutuklandığı bildirildi.

Tatlısu’da kanunsuz avlanmaya yasal işlem

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, Tatlısu’da ava açık bölgede İ.D.’nin (E-63), tasarrufunda çipsiz av köpeği bulundurduğu tespit edildi. Söz konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.