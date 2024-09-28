19 araç trafikten men, 3 sürücü tutuklandı
Trafik Ekipleri tarafından 28.09.2024 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam bin 652 araç sürücüsü kontrol edildi.
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Trafik Ekipleri tarafından 28.09.2024 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam bin 652 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 311 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.
Rapor edilen trafik suçları şöyle:
180’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,
10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
29’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
7'si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
4’ü sigortasız araç kullanmak,
1’i trafik ışıklarına uymamak ve
73’ü diğer trafik suçlarından oluşuyor.
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