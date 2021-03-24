184 müzisyen destek için başvurdu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin müzisyenlere destek için yaptığı çalışmaya 184 kişi başvurdu.

Kültür Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre pandemi sürecinde toplu olarak bulunulan yerlerin tedbir amaçlı kapanması sonucunda sanatlarını icra edemeyen müzisyenlere destek olma hedefiyle başlatılan çalışmada 15 Mart’a kadar başvuru kabul edildi.

Verilen bilgiye göre; müzisyenlerin duyurunun ekindeki formu doldurarak başvurdukları Kültür Dairesi, başvuruları tasnif ederek değerlendirilmek ve sonuçlandırılmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na iletti. Konu hakkındaki çalışmaların Bakanlık tarafından sürdürüldüğü bilgisi verildi.