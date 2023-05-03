Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Kıbrıs’ın kuzeyindeki basın özgürlüğü, 180 ülke arasında 76’ncı sırada yer alıyor. 2022 yılında 81’inci sırada yer alan ülke, bu yıl 5 puan yükselmiş durumda.

Endekste, Kıbrıs’ın kuzeyine ilişkin yer alan notta, “Medya sahipliği, gazetecilere yönelik artan davalar ve Türkiye'nin sektör üzerindeki artan baskısının, basın özgürlüğünü etkilediği” ifade ediliyor.

Endekste, çeşitli analizler sonucu 61.73 puan alan Kıbrıs’ın kuzeyi, haritada “sorunlu” anlamına gelen açık turuncu renkle boyandı. Kıbrıs’ın güneyi ise 180 ülke arasında 55’inci sıraya yerleşmiş durumda. Kıbrıs Cumhuriyeti geçtiğimiz yıl 65’inci sırada temsil ediliyordu.

Endekste, çeşitli analizler sonucu 65.97 puan alan Kıbrıs’ın güneyindeki basın özgürlüğü, Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi haritada “sorunlu” anlamına gelen açık turuncu renkle boyanmış durumda.

Endekste, ülkeler aldıkları puanlara göre, haritada çeşitli renklere boyanıyor. Buna göre; 85 - 100 puan arası “iyi” anlamına gelen yeşille, 70 – 85 “yeterli” anlamına gelen sarı ile, 55 – 70 puan arası “sorunlu” anlamına gelen açık turuncu ile, 40 – 55 puan arası “zor” anlamına gelen koyu turuncu ile, 0 – 40 puan arası “çok ciddi” anlamına gelen koyu kırmızı renkle temsil ediliyor.

Örneğin endekste birinci sırada yer alan Norveç, 95.18 puanla “iyi” anlamına gelen yeşil renkle boyanmış durumda. Öte yanda listenin en sonunda, 180’inci sırada yer alan Kuzey Kore ise 21.72 puanla “çok ciddi” anlamına gelen koyu kırmızı renkle temsil ediliyor.

Türkiye de 33.97 puanla listenin 165’inci sırasında, “çok ciddi” anlamına gelen koyu kırmızı renkle temsil ediliyor. Türkiye’nin gerisinde Irak, Suriye veya Vietnam gibi ülkeler bulunuyor.