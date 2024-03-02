18 yaşında 4 genç, hırsızlıktan tutuklandı

Lefkoşa’da, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar Bölgesi’nde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturmada, tümünün de yaşları 18 olan dört genç tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Küçük Esnaf ve Zanaatkârlar Bölgesi’nde geçen yıl eylül ayı ile 1 Mart arasındaki altı aylık sürede bir iş yerine ait etrafı tellerle çevrili arazide muhafaza edilen muhtelif markalardaki araçlar üzerinde monteli oto parçaları ile kablolar çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.P.(E-18), M.R.(E-18), A.S.(E-18), ve A.H.(E-18) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin hırsızlıkla ilgili soruşturması devam ediyor.

İzinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Polisin ülke genelinde yaptığı kontrollerde dün, ikamet izinsiz oldukları belirlenen iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre dünkü denetimlerde ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaza yaptı, sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı

Serdarlı-Görneç ana yolunda dün iki araç yüz yüze çarpıştı. Kazada iki araç sürücüsü hafif yaralanırken sürücülerden biri sigortasız araç kullanmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza dün 17.50’de meydana geldi.

FZ 123 plakalı aracıyla Serdarlı-Görneç yolunda güneye seyreden Onur Tutkal’ın (E-24) dikkatsizliği sonucu aracı yolun sağına geçince karşı istikametten gelen Vijdan Şah (K-31) yönetimindeki GE 793 plakalı araçla yüz yüze çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Polisin kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında FZ 123 plakalı araç sürücüsü Onur Tutkal, sigortasız araç kullanmak suçundan tutuklandı.