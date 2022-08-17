18 hayvan üreticisine 409 bin TL Brucella tazminatı ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Genel Tarım Sigortası Fonu, Brucella hastalığı zararı olan 18 hayvan üreticisine 409 bin TL, yıldırım çarpmasından dolayı hayvanları zarar gören bir üreticiye de 10 bin 620 TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman tarafından hayvan üreticilerine yönelik yapılan duyuruda, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince mayıs ve haziran aylarına ait Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zarar tazminat bordroları hazırlandığı” belirtildi.

Kızılduman, açıklamasında, Brucella hastalığı zararı olan 18 üreticiye 14 büyükbaş ve 353 küçükbaş için 409 bin TL, ayrıca yıldırım çarpmasından dolayı 1 üreticiye de 12 küçükbaş hayvan için 10 bin 620 TL. tazminat ödendiğini duyurdu.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonundan alabilecekleri belirtildi.