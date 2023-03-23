17,793 TL nakit para çalındı

Mağusa’da dün saat 11:00 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde park halinde bulunan bir şirkete ait araç içerisinden, bir adet sürüş ehliyeti ile çanta ve içerisinde muhafaza edilen 15 ABD Doları, şirket adına tahsil edilen 17,793 TL nakit para ve 3 adet çek yaprağı çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-42) tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahsın yapılan ileri sorgulamasında, söz konusu araçtan çalmış olduğu paralar haricindeki eşyaları yakarak kasti hasara uğrattığı ayrıca, 01.03.2023 tarihinde de yine Mağusa’da park halinde bulunan başka bir araç içerisinden 2 adet altın bilezik ile 1 adet altın kolyeyi çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.