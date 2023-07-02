177 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi
Polis, trafik denetimleri sonucunda 177 sürücünün rapor edildiğini, 2 sürücünün tutuklandığını ve 37 aracın ise trafikten men edildiğini açıkladı. tutuklandı,
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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri bayram nedeniyle denetimlerine dün de devam etti.
Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, 1400 araç kontrol edildi.
Kontroller sonucu; 128’i belirlenen hız sınırı üzerinde süratli, 31'i alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 177 sürücü rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı, 37 araç ise trafikten men edildi.
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