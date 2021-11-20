1750 kilo kaçak et ele geçirildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde 1750 kg kemiksiz donmuş ve taze, poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti ele geçirildiğini duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa Polis Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu ekipleri, 19 Kasım 2021 tarihinde gece saat 23:30 raddelerinde Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde, beyaz kapalı soğutucusu olmayan van tipi araç içerisinde, 1750kg kemiksiz donmuş ve taze, poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti tespit etti.

Bahse konu etler, Veteriner Dairesi ekipleri tarafından izinsiz ve kaçak yollardan Kıbrıs’ın güneyinden gelmiş olduğunun ve sağlıksız şartlarda taşındığının tespitinin ardından, Demirhan Polis Karakolu, Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri tarafından Haspolat Hayvansal Atık tesislerinde gömülerek imha edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın et kaçakçılığına yönelik denetimlerinin de polisle işbirliği çerçevesinde devam ettiği belirtildi.