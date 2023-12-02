“17 yıl sonra ilk istihdam”

Başbakan Ünal Üstel, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında ‘müjde’ verdi, 17 yıl sonra ilk kez engelli bir vatandaşın kamuya istihdam edildiğini duyurdu.

Üstel, “Bu çalışmalarımızın sonucunda tam 17 yıl sonra ilk kez kamuya yerleştirdiğimiz engelli vatandaşlarımız 1 Aralık Cuma günü itibariyle görevlerine başlamıştır. Bu gerek Engelliler Federasyonumuzun gerekse halkımızın gözden kaçırmaması gereken tam 17 yıl sonra gerçekleşen iyi bir başlangıçtır. Bilinmelidir ki her hal ve şartta, imkanlarımız oranında, engellilerimizin ve yardıma ihtiyaç duyan tüm insanlarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde toplumsal farkındalığın artmasına katkı koymak temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza engellerin ortadan kalktığı bir yaşam, sağlıklı ve huzurlu dolu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Engelsiz Yaşam Evi binası projesini de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete açacağız"

Başbakan Üstel, 2014 yılında temelleri atılan ancak yıllardır bir türlü tamamlanıp açılamayan Engelsiz Yaşam Evi’ni de kısa bir süre içerisinde tamamlayıp açacaklarını belirtti. Üstel, “Ülkemizde ilk kez kurulacak Engelsiz Rehabilitasyon ve Yaşam Evi ile 18 yaş ve üzeri engelli bireylerin kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini, mesleki eğitime hazırlanmalarını hedefliyoruz” dedi. Başbakan Üstel, şöyle devam etti: “Engelli bireylerin, aileye ve topluma uyumlarını artırıp toplumla bütünleşmelerini amaçlayan merkezimiz, 120 engelli gencimize hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

Kamu, Vakıflar İdaresi, Sivil Toplum Örgütleri ve Türkiye Cumhuriyeti kaynaklarının bir araya geldiği bu işbirliği modelinin, gelecekteki benzer projelere de örnek olmasını istiyoruz.

Engellilerimizle ilgili istihdam olanaklarının artırılması ve yasal bir sorumluluk olan kamuya engelli istihdamlarının yapılması için söz verdiğimiz gibi gerekli adımları attık.”