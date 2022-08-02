17. Limasol Belgesel Film Festivali  bir mermer yolculuğu ile başladı

Murat OBENLER

17. Limasol Uluslararası Belgesel Film Festivali, 1 Ağustos Pazartesi gecesi Lanitis Carob Mill’de yer alan Ceronia Hall’da gerçekleşen Sean Wang’ın “A Marble Trevologue” belgeseli ile başladı. Brave New Culture tarafından organize edilen ve Eğitim,Spor ve Gençlik Bakanlığı Kültürel Hizmetler Dairesi tarafından fonlanan ve desteklenen festival 8 günlük yolculuğu Hollanda,Yunanistan,Hong Kong ve Fransa ortak yapımı olan filmi Hollanda Elçiliği’nden yöneticiler, ilgili bakanlığın bakan yardımcısı,Kıbrısta yaşayan Çin toplumundan kişiler ve sanatseverler izledi.Festivalin Sanat Yönetmeni Yiangos Hadjiyiannis’in bir konuşma yaparak katkı koyan tüm sponsorlara,kurum ve kuruluşlara,elçiliklere ve sanatseverlere teşekkür ettiği açılış gecesi Dj.Ariadne’nin setleri ile sona erdi.

Yunanistan’da çıkan mermerin dünyanın en büyük taş/kaya marketi olan Çin’e ulaşması, orada işlenerek bir ürün haline gelmesi ve tekrardan Avrupa’ya pazarlanmasını içeren antik Yunan ile yeni piyasa koşullarını birleştiren yolculuk bugün kapitlizmin geldiği kontrol edilemez noktayı gözler önüne seriyor.

5 temalı festivalde Kadın’ın Rolleri,Çocukların Hayatları, Çevre ve İklim Değişikliği ve Krizler içindeki Toplumlar öne çıkıyor

Festivalin bu yılki programında Kadının Rolleri, Sorgulayıcı Belgeseller, Çocukların Hayatları, Çevre ve İklim Değişikliği, Sanat ve Gerçek İçindeki Sinema’da Müzik, Krizler içindeki Toplumlar, Az Korunmuş(Mağdur)(lezbiyen temsiliyeti eksikliği,söylemleri ve hareketlerine ilişkin) temalı filmler saat 18:30,20:30 ve 22:30 seanslarında gösterilecek.



İstanbul’un efsane grubu Baba Zula da belgeseliyle festivalde olacak

Yaptıkları saykodelik rock müzik tarzı ile dünyaca bilinen,Anadolu ezgilerini modern zamanların enstrümanlarıyla birleştirerek sunmadaki başarılarıyla Türkiye’de ve dünyada geniş bir hayran kitlesi olan Baba Zula’nın müziğiyle ve grubun İstanbul ile olan bağıya ilgili Brezilyalı yönetmen Adriana Cordeiro’nun yönettiği “Constantly Flying” Kıbrısta ilk kez Limasolda sinema severerle buluşacak.

Festival bilgiler ve biletleri için

http://www.soldoutticketbox.com/

http://www.filmfestival.com.cy

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