17 AB ülkesinden yardım

17 AB ülkesi Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi.

25 arama kurtarma ekibi ve iki acil tıbbi yardım ekibi Türkiye'ye dünden itibaren varmaya başladı. AB ülkelerinden toplam 1155 kurtarma görevlisi ve 72 kurtarma görevinde eğitimli köpek, Türkiye'de deprem bölgesinde görev yapacak.

AB dönem başkanlığını yürüten İsveç de deprem için Türkiye'ye 7 milyon Euro yardımda bulunacağını açıkladı.