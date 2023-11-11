164 araç sürücüsü yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmaktan rapor edildi

Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1936 araç sürücüsü kontrol edildi, 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 48 araç trafikten men edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinden 164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 106’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 354 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimler sonucu 1 araç sürücüsü tutuklanırken, 48 araç da trafikten men edildi.