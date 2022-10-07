16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçlaması: 1 tutuklu

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz suçlamasıyla H.T isimli kişi tutuklandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden zanlı, şekerinin yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, mahkemeye çıkarılamadı.

Zanlı hakkındaki duruşma, mahkeme gıyabında gerçekleşti, 5 gün tutukluluk aldı.

Polis çavuşu bilgi verdi

Polis çavuşu Savaş Solak, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlı H.T’nin “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğu alıkoyma”, “yasal vasiden kaçırma” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1 Ekim’de zanlının 2007 doğumlu kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunun söyledi, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi.

Suçlamaları kabul etti

Polis, çocuğun ailesiyle birlikte polise gelip, zanlıdan şikâyetçi olduğunu, tutuklanan zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.