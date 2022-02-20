16 yaşındaki Fatma Günel kayıp
18 Şubat’ta Lefkoşa’daki evinden ayrılan 16 yaşındaki Fatma Günel, hala geri dönmedi. Polis, Günel’in arandığı duyurdu.
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Polis, 16 yaşındaki Fatma Günel’in 18 Şubat’ta Lefkoşa’daki evinden ayrıldığını ve halen geri dönemediğini duyurdu. Günel’in arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:
“18.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fatma Günel (K-16) kalmakta olduğu ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”
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Etiketler : kayıp, Fatma Günel