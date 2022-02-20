16 yaşındaki Fatma Günel kayıp

Polis, 16 yaşındaki Fatma Günel’in 18 Şubat’ta Lefkoşa’daki evinden ayrıldığını ve halen geri dönemediğini duyurdu. Günel’in arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

“18.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fatma Günel (K-16) kalmakta olduğu ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”