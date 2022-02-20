Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. 16 yaşındaki Fatma Günel kayıp
16 yaşındaki Fatma Günel kayıp

16 yaşındaki Fatma Günel kayıp

18 Şubat’ta Lefkoşa’daki evinden ayrılan 16 yaşındaki Fatma Günel, hala geri dönmedi. Polis, Günel’in arandığı duyurdu.

A+A-

Polis, 16 yaşındaki Fatma Günel’in 18 Şubat’ta Lefkoşa’daki evinden ayrıldığını ve halen geri dönemediğini duyurdu. Günel’in arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle:

“18.02.2022 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Fatma Günel (K-16) kalmakta olduğu ikametgâhından ayrılmış ve halen geri dönememiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”

Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : ,