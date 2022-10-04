“16 yaşındaki çocuğa cinsel tecavüz” suçundan tutuklandı

Lefkoşa’da, “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz” suçundan tutuklanan zanlı H.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı, soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Savaş Solak, olguları aktardı.

Polis, zanlının “16 Yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüz”, “16 Yaşından Küçük Çocuğu Alıkoyma”, “Yasal Vasiden Kaçırma” ve “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 1 Ekim tarihinde zanlının 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tecavüzde bulunduğunun altını çizdi.

Polis, zanlının kız çocuğunu evine götürüp yasal vasisinden de kaçırdığını söyledi.

Polis, çocuğun ailesiyle birlikte polise gelip, zanlıdan şikâyetçi olduğunu, tutuklanan zanlının suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, alınacak ifadeler olduğunu söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.