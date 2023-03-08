16 yaşındaki alkollü ‘sürücü’ yaralandı

Mağusa’da, alkollü şekilde direksiyon başına geçen 16 yaşındaki T.G., dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak önce kaldırıma, ardından da bir evin bahçe kapısına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan T.G., kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Mağusa’da Deniz Piyade Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ehliyeti olmayan ve 75 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan 16 yaşındaki T.G., yönetimindeki SH 548 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak önce kaldırıma, ardından da bir evin bahçe kapısına çarptı.

Polis Basın Subaylığı, kaza sonucu yaralanan T.G'nin, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.