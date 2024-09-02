16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali son buldu

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ün ilk etkinliği olan 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali muhteşem bir final gecesi ile son buldu. ‘Girne Arkın Group Fest24’ etkinlikleri ise hız kesmeden devam ediyor. 11 Ekim’e kadar devam edecek olan festival, Girne’nin birçok noktasında hayat buluyor. Girne Amfi Tiyatro ve Ramadan Cemil Meydanı etkinliklerinin yanı sıra bu yıl ilk kez Girne Antik Liman ve yenilenen Kordonboyu’da festivale dahil oluyor. Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre tüm etkinlik biletleri için www.girnebelediyesi.com adresini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.

Unutulmaz kapanış

Festivalin üçüncü ve son gecesi, saat 19:00’da Dance Spot ‘Çocuk Bale Dans Gösterisi’ ile başladı. Saat 19:15’te ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ teslim ve değerlendirme süreci start verirken, aynı saatte Çatalköy Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu Sahne aldı. 19:30’da ise dünyaca ünlü Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’ın ‘Dışdünyamıza bakış’ isimli son kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleştirdi. 19:45’te sahne alan Latin Trio Band’ın arkasından ise ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ sonuçları açıklandı ve gecenin son etkinliği olan Bora Serbülent final konseri saat 21:00’de start verdi.

3 Eylül programı

11 Ekim’e kadar devam edecek olan ‘Arkın Group Girne Fest24’ 3 Eylül Salı günü dopdolu bir programla devam ediyor. Saat 19:00’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü Liman’da son bulacak. Ardından saat 20:30’da Liman Kale Sahne’de, ‘The Cotton Club Dance Show’ sahnelenecek. Gösterinin ardından ise 21:30’da, Liman Merkez Sahne’de yer alacak ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ konseri ile gün son bulacak.

4 – 5 Eylül programı

4 Eylül’de, Girne Amfi Tiyatro’da saat 21:00’de, İstanbul Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Hırçın Kız’ isimli oyun İngilizce ve Rusça altyazılı olarak sahneleniyor. 5 Eylül’ün ilk etkinliği ise Liman Merkez Sahne’de yer alacak olan ‘Give or Take’ dans gösterisi oluyor. Bu gösterinin ardından saat 20:30’da ise yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alıyor.