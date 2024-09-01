Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ‘Girne Arkın Group Fest24’ün ilk etkinliği olan 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali bu gece son buluyor. 30 Ağustos Cuma günü başlayan ve toplam üç gün sürecek olan geleneksel 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivali finalini gerçekleştiriyor.

Ozanköy’de bu gece!

Festivalin üçüncü ve son gecesi, saat 19:00’da Dance Spot ‘Çocuk Bale Dans Gösterisi’ ile başlıyor. Saat 19:15’te ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ teslim ve değerlendirme süreci start verirken, aynı saatte Çatalköy Esentepe Belediyesi Nostalji Halk Dansları Topluluğu Sahne alıyor. 19:30’da ise dünyaca ünlü

Psikiyatrist Prof. Dr. Vamık Cemal Volkan’ın ‘Dışdünyamıza bakış’ isimli son kitabının tanıtım ve imza etkinliği gerçekleşiyor. 19:45’te sahne olacak olan Latin Trio Band’ın arkasından ise ‘Pekmezli Tatlılar Yarışması’ sonuçları açıklanacakken, gecenin son etkinliği olan Bora Serbülent final konseri saat 21:00’de başlıyor.

Girne Arkın Group Fest24 devam ediyor

Öte yandan 11 Ekim’e kadar devam edecek olan ‘Arkın Group Girne Fest24’ 3 Eylül Salı günü dopdolu bir programla devam ediyor. Saat 19:00’da Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü Liman’da son bulacak. Ardından saat 20:30’da Liman Kale Sahne’de, ‘The Cotton Club Dance Show’ sahnelenecek. Gösterinin ardından ise 21:30’da, Liman Merkez Sahne’de yer alacak ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ konseri ile gün son bulacak.