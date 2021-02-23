1500 TL destek ödemeleri için başvurular bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin başvuruları bugün başladı. Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından, aylık 1500 TL’ye kadar ücret desteği verilecek.

Çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, işverenlerinin 23 Şubat’tan itibaren 5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr adresinden çalışanları adına başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemeleri İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanın hesabına yatırılacak.

Yine ayni şekilde, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar da, kendileri için aynı adresten başvuru yapabilecek.