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1500 TL destek ödemeleri için başvurular bugün başladı

1500 TL destek ödemeleri için başvurular bugün başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL ücret  destek ödemeleri için  başvuruların, 23 Şubat- 5 Mart  2021 tarihleri arasında  ihtiyat.gov.ct.tr adresinden yapılabileceğini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin  başvuruları bugün başladı.  Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara, işyerlerinin  kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından,  aylık 1500 TL’ye kadar  ücret desteği verilecek.

Çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için, işverenlerinin  23 Şubat’tan itibaren  5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr  adresinden çalışanları adına başvuru  yapması gerekiyor. Yapılan başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemeleri İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanın hesabına yatırılacak.

Yine ayni şekilde, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına  bağımsız çalışanlar da, kendileri için aynı adresten başvuru yapabilecek.

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