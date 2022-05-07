15 yaşındaki Omechenko kayıp

Tuzla’da yaşayan 15 yaşındaki Mariam Omechenko’nun kayıp olduğu bildirildi. Polisten verilen bilgiye göre dün saat 19.00’da evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Omechenko kayıp aranıyor.

Açıklama şu şekilde: 06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.