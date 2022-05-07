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15 yaşındaki Omechenko kayıp

15 yaşındaki Omechenko kayıp

Tuzla’da yaşayan 15 yaşındaki Mariam Omechenko’nun kayıp olduğu bildirildi.

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Tuzla’da yaşayan 15 yaşındaki Mariam Omechenko’nun kayıp olduğu bildirildi. Polisten verilen bilgiye göre dün saat 19.00’da evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Omechenko kayıp aranıyor.

Açıklama şu şekilde: 06.05.2022 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Tuzluca’da sakin Mariam OMECHENKO(K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılıp halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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