15 yaşındaki Fikretnaz Kaya 4 gündür kayıp
Polise verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin Fikretnaz Kaya (K-15)’nın, 21.02.2024 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.
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Polise verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin Fikretnaz Kaya (K-15)’nın, 21.02.2024 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Olay polisin bilgisine 24.02.2024 tarihinde geldi.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : polis, kayıp şahıs, Fikretnaz Kaya