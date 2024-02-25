15 yaşındaki Fikretnaz Kaya 4 gündür kayıp

Polise verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da sakin Fikretnaz Kaya (K-15)’nın, 21.02.2024 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Olay polisin bilgisine 24.02.2024 tarihinde geldi.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.