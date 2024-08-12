15. Lefkoşa Gençlik Günleri Süt Babam belgeseliyle devam etti

HASDER Gençlik Kulübü tarafından düzenlenen 15. Lefkoşa Gençlik Günleri yönetmenliğini Cemal Yıldırım’ın yaptığı “Süt Babam” belgesel film gösterimiyle devam etti.

HASDER Başkanı Kani Kanol tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, AB Bilgi Merkezi'nin katkılarıyla, merkez bahçesinde gösterilen belgeselde rol alan Kıbrıslı Türk ve Rum oyuncular, gösterim sonrasında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı; anılarını anlattı.

Söyleşi bölümünü yöneten ve çevirileri yapan Bekir Azgın ve filim yönetmeni Cemal Yıldırım da izleyenlere olayın yaşandığı dönemle ilgili bilgiler verdi.

Gecede, Avrupa Komisyonu Program Destek Ofisi’nden, Program Müdürü Deniz Birinci ve HASDER Gençlik Kulübü Eş Başkanı Seden Beyit birer konuşma yaptı.

Belgeselde, 1974 yılında, henüz 3 aylık ve hasta olan kızına bir kutu süt bulabilmek için, canını tehlikeye atan Kıbrıslı Türk bir baba ile süt baba olarak anlatılan Kıbrıslı Rum bir askerin yaşadıkları aktarılıyor.