Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen "15. Lefke Hurma Festivali" yarın yapılıyor.

Kıbrıs'ın hurmasıyla ünlü kenti Lefke'deki Festival, Lefke Çarşı merkezinde 09.30- 18.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Festivalle ilgili açıklamada, festivalin “halkın festivali” olduğu vurgulanarak, açılışının siyasiler tarafından değil halk tarafından yapıldığı, bu sene de, “Kıbrıs Kültür Elçileri” tarafından açılacağı belirtildi.

Katılımcılar gün boyu müzik ve halk dansları performanslarının yanında, kültürel üretimleri ve ürünlerini görme imkanına sahip olacak. Festival kapsamında bu yıl ilk kez kültürel uygulamaların yer alacağı “Kültür Sokağı” etkinliği de düzenlenek.

Festival'de ayrıca “Hurmadan el sanatları, dağarcık yapımı, paluze- sucuk yapımı, iskemle örücülüğü, kalbur ve elek yapımı, Kıbrıs muhallebisi yapımı, ahşap yapımı, seramik yapımı, Lefkara ve İpek Koza işi, topuz ve çalı süpürgesi yapımı, pastelli, gullirikya, hurma pekmezi ve gollifa ikramı” yer alacak.

Festival’de hurma temalı yarışma ve rehber eşliğinde ücretsiz Cittaslow Lefke Yavaş yürüyüşü, Güzelyurt Klasik Araçlar Derneği ve Lefke İlçesi klasik araba sahipleri iş birliğinde klasik araba sergisi, Festival alanında çekilecek fotoğraflardan oluşacak fotoğraf ve en yaratıcı stant yarışması da yapılacak.

Festival kapsamında Aktürk Pilancı’nın “Ormanın Çocukları Muflon Sergisi” isimli fotoğraf sergisi de Lefke Turizm Derneği binasında yer alacak.