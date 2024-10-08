“15 Aralık’ta erken seçime gidilmesi için önerge sunduk”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.

Erhürman, 15 Aralık 2024 tarihini önerdiklerini belirterek, yaşanan son gelişmelerin ülkenin yönetilemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Erhürman, “Meclis'te yaşananlar, bu yapıdan bir beklenti içinde olmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Halk iradesine yeniden başvurmaktan başka çare kalmadı” dedi.

Meclis Başkanı seçiminde yaşanan tartışmalara da değinen Erhürman, hükümetin 29 milletvekiline sahip olmasına rağmen Meclis'te 26 “hayır” oyu çıktığını hatırlatarak, “Dün 26 hayır dedikleri adaya bugün 27 evet denileceği söyleniyor. Bu çelişki, ülkenin nasıl yönetilemediğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizin derinleştiğini belirten Erhürman, “Memlekette sorunlar diz boyu, ekonomi dibe vurmuşken, bu tür siyasi oyunlarla vakit kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar’ın erken gelmesine rağmen yaşanan krizde hiçbir şey değişmediğine dikkat çeken Erhürman, Tatar’ın ziyaretlerini tamamlayamamasının hiçbir şey değiştirmediğini söyledi.

Erhürman, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu belirterek, “Hem suçlu hem güçlü olanlara prim vermeyeceğiz. Bir an önce bu yapıdan kurtulmak gerekiyor. Erken seçim önerimizi sunduk ve ülkeyi bu kaostan çıkarmak için adım attık” dedi.