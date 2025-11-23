1482 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 59 kişi tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü dün gece yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde bin 482 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, polisin özellikle gençleri tehdit eden “Yasa Dışı Bağımlılık Yapan Maddeler” ile daha etkin şekilde mücadele etmek amacıyla ülke genelinde yürüttüğü çalışmalar genişleterek, uyuşturucu madde test cihazlarını ilk defa dün gece asayiş ve trafik denetimlerinde kullanmaya başladığı bildirildi.

Uyuşturucu madde test cihazları sayesinde; uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan şahısların tespit edilebileceği ve trafik kazalarının asgari seviyeye indirilmesinde katkı sağlanacağı belirtilen açıklamada, cihazların, bundan sonraki asayiş ve trafik denetimlerinde de ülke genelinde kullanılmaya devam edileceği kaydedildi.

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, pansiyonlar, işçi lojmanları, kahvehaneler, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve trafikte araçları ile seyir halinde olan sürücüler kontrol edildi.

53 kaçak tespit edildi

Asayiş denetimleri kapsamında; ülkemizde yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 53 kişi, kullanımlarındaki araçlarda yapılan aramalarda, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde tespit edilen 3 kişi ve alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırad bağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 2 kişi olmak üzere 58 kişi tutuklandı.

Mekan kapatma saatine uymadıkları tespit edilen 2 işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

160 araç trafikten men, 1 tutuklu

Trafik denetimleri sapsamında; toplam 6 bin 710 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam bin 480 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı 160 araç ise trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“523’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 29’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 9’u sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 63’ü sigortasız araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 92’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 159’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 54’ü muayenesiz araç kullanmak, 25’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3’ü tehlikeli sürüş yapmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 506’sı diğer trafik suçları”