1442 araç sürücüsü kontrol edildi, 2 sürücü tutuklandı, 38 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 1442 araç sürücüsü kontrol edildi.

140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 386 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler sonucunda 2 sürücü tutuklandı ve 38 araç ise trafikten men edildi.