142 yabancıya daha taşınmaz mal satın alma izni

UBP – YDP – DP Hükümeti, 142 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın ve/veya bağış yolu ile almak istedikleri taşınmaz mal/mallarla ilgili detayları belirtilen 142 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.