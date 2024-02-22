“140 kilogram ‘kaçak et’ ele geçirildi”

Polis, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine ‘kaçak et’ geçirdikleri iddiasıyla iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü saat 11:20 sıralarında, Beyarmudu geçiş noktasında, Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 55 yaşındaki M.Ö. isimli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 80 kilo donmuş sığır eti ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 58 yaşındaki E.E. isimli zanlının Akdoğan'da bulunan iş yeri ve evinde yapılan aramada ise 60,50 kilo sığır etinin tespit edildiğini açıklayan polis, iki şahsın da tutuklandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.