14 yaşındaki yayaya çarptı

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan araç sürücüsü K.R. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bilgiler aktaran polis, zanlının Cuma sabahı 09.45 sıralarında Lefkoşa'da aracını dikkatsiz şekilde kullandığı sırada yolun sağında bulunan petrol istasyonu önüne geldiğinde, yolun solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan çocuğun kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Serviste yapılan ilkyardım tedavisinden sonra beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve araç sürücüsünün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis yaralının müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını ancak olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.